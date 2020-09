Calciomercato Milan, via Paqueta: scambio con il Lione

Milan e Lione sarebbero in trattativa per il passaggio in Francia di Paqueta. Il club transalpino avrebbe messo sul piatto il cartellino di Denayer

Tatarusanu e Kalulu potrebbero non essere gli unici calciatori a giocare nel Milan dopo aver indossato nell’ultima stagione la maglia del Lione.

Le due società – come raccontato nelle ore scorse ore – sono in trattativa per il passaggio in Francia di Lucas Paqueta. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani rossoneri e può partire per una cifra vicina ai 25 milioni, cifra che permetterebbe di realizzare una piccola plusvalenza.

I club sarebbero in contatto e stando a quanto riportato da Alessandro Jacobone, sul proprio profilo Twitter, sembrerebbe essere stato proposto il difensore centrale Denayer, come parziale contropartita tecnica. Notizia in fase di ulteriore verifiche, come tiene a precisare Jacobone.

LEGGI ANCHE: 35 MILIONI PER SOUMARE’