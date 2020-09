Il 12 settembre tutto il mondo Milan conoscerà la nuova seconda maglia realizzata da puma per la stagione 2020/2021 che si appresta ad iniziare

Meno di due giorni e conosceremo la seconda maglia che indosserà il Milan nella stagione 2020/2021, realizzata da Puma.

C’è attesa per scoprire nel dettaglio la divisa bianca che accompagnerà la squadra soprattutto nei match in trasferta. Per i tifosi le spedizioni prenderanno il via il prossimo 14 settembre.

