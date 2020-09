Brahim Diaz: “Ibra e Maldini leggende. Qui per vincere”

Altre dichiarazioni, stavolta rilasciate a Sky Sport, di Brahim Diaz. L’attaccante spagnolo ha dimostrato grande voglia di vincere.

Dopo la conferenza di presentazione odierna a Casa Milan, Brahim Diaz ha rilasciato una breve intervista anche all’emittente Sky Sport.

Il talento ex Real Madrid ha subito preso come riferimento due grandi idoli rossoneri: “Ibrahimovic è un grande, un esempio da seguire, aiuta tutta la squadra con la sua esperienza ad alti livelli. Per me è una leggenda del Milan, uno da cui c’è solo da imparare. E’ bello dividere lo spogliatoio con lui”.

Poi Paolo Maldini: “Un fenomeno in campo e anche fuori. Una leggenda assoluta, uno di quelli che hanno fatto la storia di questo club”.

Infine sugli obiettivi in rossonero: “Il Milan deve pensare da grande squadra, deve tornare a competere da subito ad alti livelli. L’obiettivo è conquistare titoli. Dobbiamo puntare a tornare in Champions, ma per me si deve guardare già allo scudetto”.

