Brahim Diaz punta in alto: “Champions? No, il titolo!”

Le parole di Brahim Diaz in conferenza in particolare sugli obiettivi stagionali del Milan. Il fantasista ha ammesso di puntare in alto.

Un calciatore giovane e anche molto ambizioso. Il Milan inizia a scoprire Brahim Diaz, uno degli ultimi acquisti della squadra rossonera, giunto in prestito dal Real Madrid.

Nella conferenza stampa di presentazione a Milanello, Diaz ha fatto capire come lui e il Milan in generale vogliano partire alla grande e puntare in alto nella nuova stagione.

“Obiettivo Champions League? Non solo, il Milan deve puntare a vincere il titolo – ha dichiarato il classe ’99 – La conferma di un campione come Ibrahimovic e l’arrivo di Tonali sono ottimi segnali, possiamo fare grandi cose in campionato e non solo”.

Dunque Brahim Diaz, che proviene da un grande club come il Real Madrid, ha confermato di voler vincere, di avere ambizioni da grande club. La speranza è che il Milan confermi tali belle parole anche sul campo.

LEGGI ANCHE -> DEULOFEU GIOCHERA’ IN ITALIA!