Calciomercato Milan, duello Bakayoko-Soumaré

Il Milan vuole regalarsi un nuovo centrocampista. L’idea è sempre quella di affiancare un titolare a Bennacer, Kessie e Tonali ma non c’è fretta

E’ corsa a due per il nuovo centrocampista che affiancherà Bennacer, Kessie e Tonali. Il Milan vuole un altro titolare per la nuova stagione e i nomi per occupare la quarta casella sono sempre gli stessi, quelli di Tiémoué Bakayoko e Boubakary Soumaré. Sembra defilarsi dunque la pista che porta a Florentino Luis.

L’idea del Milan – come riporta il Corriere dello Sport in edicola stamani – è quella di acquistare uno dei due giocatori, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea ha aperto a questa soluzione anche se i conti ancora non tornano ma l’esclusione dalla rosa è più che un indizio sul futuro di Bakayoko.

Per tentare un assalto a Soumaré serve dunque l’apertura da parte del Lille a questo tipo di soluzione. Al momento però non si registrano particolari aggiornamenti su entrambe le trattative.

