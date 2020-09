Milan, Tatarusanu a La Madonnina: iniziate le visite mediche

Ciprian Tatarusanu sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Il portiere sta svolgendo le visite mediche alla clinica La Madonnina

Ciprian Anton Tatarusanu si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il portiere, acquistato dal Lione, è appena arrivato a La Madonnina per svolgere le visite mediche. Ottenuta, poi, l’idoneità sportiva si recherà a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per tre stagioni.

Tatarusanu sarà il vice Donnarumma dopo l’addio di Pepe Reina e Begovic. Ancora un portiere internazionale dunque alle spalle di Gigio. Antonio, il fratello, continuerà a fare il terzo.

