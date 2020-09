Milan, Emerson per Depay: il Barcellona ci pensa

Il Milan ha seguito a lungo Emerson Royal del Betis Siviglia, in prestito dal Barcellona. Ora i blaugrana potrebbero cederlo al Lione per arrivare a Memphis Depay.

Il Milan aveva individuato Emerson Royal come rinforzo per la fascia destra di difesa. Il club rossonero non ha mai presentato un’offerta al Barcellona, che detiene il cartellino, perché la situazione attorno al giocatore è complicata. Emerson infatti è in prestito al Betis Siviglia e per richiamarlo i blaugrana dovrebbero pagare agli andalusi 9 milioni di euro.

Come riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Barcellona al momento sta trattando Memphis Depay dal Lione per rinforzare il fronte offensivo e sta pensando seriamente di inserire Emerson nei discorsi con i francesi.

Il Milan al momento ha messo in stand-by la ricerca di un nuovo terzino, considerando che prima dovrebbe uscire Davide Calabria e non sembra avere intenzione di tornare alla carica per Emerson.

MILAN, ECCO QUANTO È COSTATO TATARUSANU