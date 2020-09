Milan, infortunio Conti: i tempi di recupero

Andrea Conti si è infortunato nel primo tempo di Sassuolo-Milan, nello scorso campionato. Il terzino dovrebbe rientrare in campo alla fine di settembre contro il Crotone.

Andrea Conti è fuori per infortunio dallo scorso luglio e non vedrà il campo prima della fine di settembre. Il Milan sul mercato sta pensando di acquistare un altro terzino, anche se l’ex Atalanta dovrebbe comunque restare. Come riporta goal.com il 26 settembre i rossoneri affronteranno il Crotone in trasferta, ma se non dovesse farcela il giocatore rientrerebbe il 4 ottobre, in occasione della gara casalinga contro lo Spezia.

Dopo il match amichevole contro il Monza, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha dichiarato il proprio disappunto per la coperta corta in difesa, viste le assenze anche di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. Nel frattempo, l’assenza di Conti ha permesso al giovane Pierre Kalulu di mettersi in mostra.

