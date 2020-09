Sky – Donnarumma, Raiola non ha chiesto 10 milioni

Il rinnovo di Donnarumma non è un argomento che la dirigenza del Milan ha affrontato nelle ultime settimane. Raiola non ha mai chiesto 10 milioni di euro.

Nelle ultime settimane si è vociferato di una richiesta monstre di Mino Raiola per il rinnovo di Donnarumma. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Milan non ha parlato di questo argomento con l’agente e questi non ha mai chiesto 10 milioni per il suo assistito.

“Dopo il rinnovo di Ibrahimovic, il Milan e Raiola non hanno affrontato il tema del rinnovo di Donnarumma, lo faranno presumibilmente a fine mercato” – ha dichiarato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il contratto del portiere rossonero scadrà nel 2021, ma il pessimismo filtrato nelle ultime settimane non ha motivo di esistere, poiché le due parti non si sono ancora sedute a discutere. Resta la ferma volontà di Donnarumma di continuare a vestire la maglia del Milan.

