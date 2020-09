Calciomercato Milan, colpo Soumaré: formula alla Tonali

Il Milan studia tutte le alternative a Tiemoué Bakayoko, viste le difficoltà per trovare l’accordo con il Chelsea. I rossoneri hanno presentato un’offerta per Soumaré con la formula “Tonali”.

Il Milan vuole completare al più presto il reparto centrocampo. I rossoneri stanno trattando dalla fine dello scorso campionato Tiemoué Bakayoko, ma non sono riusciti a trovare un accordo con il Chelsea. Per questo motivo si stanno vagliando anche diversi nomi, tra questi Boubakary Soumaré. Secondo quanto riferisce Daniele Longo su Twitter, il Milan avrebbe presentato un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto al Lille, una formula già adottata per prelevare Sandro Tonali dal Brescia. Il Lille avrebbe rifiutato.

Il Milan non si ferma quindi a Bakayoko, ma vuole accelerare e chiudere per un nuovo mediano. L’uscita di Krunic in direzione Friburgo potrebbe essere la svolta decisiva. I rossoneri incasserebbero circa 8 milioni, gli stessi spesi un anno fa per prelevarlo dall’Empoli.

MILAN, RASHICA VICINO ALL’ASTON VILLA