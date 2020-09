Shamrock-Milan, probabili formazioni: Brahim Diaz dal 1′, c’è Gabbia

Il Milan si sta preparando in vista dell’esordio stagionale contro lo Shamrock Rovers. Possibile esordio dal primo minuto per Brahim Diaz. Al centro della difesa ci sarà Gabbia con Kjaer.

Il Milan vuole partire subito alla grande contro lo Shamrock Rovers. I rossoneri non sono ancora al completo, ma contano di poter fare comunque bene con quelli a disposizione. Tra questi c’è il nuovo arrivo Brahim Diaz, che ha convinto subito tutti a Milanello. Lo spagnolo dovrebbe partire dal primo minuto nella batteria dei trequartisti composta da Castillejo e Calhanoglu. Resta vivo il ballottaggio con Paquetà, ma la sensazione è che l’ex Real Madrid parta nettamente favorito.

In difesa dovrebbe giocare Matteo Gabbia a fianco di Simon Kjaer, mentre i terzini saranno Hernandez e Calabria. Sulla mediana, panchina per Tonali, mentre agiranno i soliti Kessie e Bennacer. In attacco indiscutibilmente Zlatan Ibahimovic.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

