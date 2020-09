Shamrock Rovers-Milan, dove vedere in tv l’Europa League

Sharock Rovers-Milan si giocherà giovedì prossimo in Irlanda. Il match di Europa League sarà trasmessa in esclusiva da DAZN

Il Milan sarà la prima squadra italiana a scendere in campo ufficialmente. La nuova stagione inizierà giovedì prossimo con il match contro lo Shamrock Rovers, valevole per i preliminari di Europa League.

La partita, che andrà in scena alle 20, sarà trasmessa su DAZN. Il servizio di streaming sportivo globale, come riporta calcioefinanza, si è aggiudicato i diritti esclusivi per trasmettere i preliminari della competizione europea.

Ricordiamo che il Milan in caso di passaggio del turno giocherà contro la vincente tra Bodø Glimt e Zalgiris Vilnius.

LEGGI ANCHE: TONALI AL MOMENTO FUORI DALLA LISTA