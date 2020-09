Tonali, oggi possibile esordio con il Milan: ritrova subito il Brescia

Oggi a Milanello amichevole Milan-Brescia, una sfida speciale per Sandro Tonali tra la sua squadra attuale e la sua ex. Potrebbe giocare qualche minuto.

Una settimana di grandi emozioni per Sandro Tonali, che ha firmato per il Milan e ha iniziato la sua avventura nella squadra che ha sempre tifato. Ma non è finita.

Infatti, oggi a Milanello si ritroverà di fronte il Brescia. Proprio il club che lo ha cresciuto in tutti questi anni e che lo ha fatto esordire nel calcio che conta. Questo pomeriggio (calcio di inizio alle ore 17) avrà l’occasione di riabbracciare coloro che fino a pochi giorni fa erano i suoi compagni di squadra.

Originariamente il Milan avrebbe dovuto sfidare il Chievo Verona, ma i casi di positività al Covid-19 riscontrati nella squadra veneta hanno fatto annullare l’impegno. La dirigenza rossonera ha presto trovato un accordo con il Brescia, con il quale aveva da poco concluso la trattativa per il trasferimento di Tonali.

A proposito del 20enne centrocampista, oggi a Milanello dovrebbe giocare solo una piccola porzione di partita. Ha iniziato ad allenarsi con il gruppo di Stefano Pioli solamente da questa settimana, dopo essere stato fermo a causa della quarantena. Stamane c’è un allenamento al centro sportivo e poi il mister valuterà se e quanto impiegare Tonali.

Tonali non è stato inserito nella lista UEFA per il preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers, ma potrà essere messo a ridosso della partita del 17 settembre. Per l’impegno di Dublino la sua condizione fisica sarà un po’ migliore. Quello odierno contro il Brescia sarà l’ultimo test prima della trasferta in Irlanda e c’è voglia di fare bene.

