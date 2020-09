Milan, Krunic in uscita: spunta il Benevento

Rade Krunic è in uscita dal Milan e i rossoneri stanno aspettando l’offerta giusta e il momento opportuno per cederlo. Oltre a Friburgo e Torino, spunta l’interesse del Benevento.

Il Milan in questa sessione di mercato è particolarmente concentrato con grandi manovre a centrocampo. Dopo l’arrivo di Tonali, i rossoneri sperano di trovare un altro mediano a completare i due frangiflutti davanti alla difesa. Prima di sferrare l’assalto decisivo, la dirigenza pensa di cedere un centrocampista e il primo indiziato è Rade Krunic.

L’ex Empoli è stato messo sul mercato e potrebbe partire per una cifra che si aggira attorno agli 8 milioni. Il Friburgo è quella che ha fatto più sul serio, arrivando a 7, ma il giocatore sembra poco convinto della destinazione. Il Torino insiste per averlo, con Giampaolo che farebbe di tutto per riaccoglierlo. Secondo quanto riferisce Tuttosport, nelle ultime ore si è fatto vivo anche il Benevento, che ha bisogno di rinfoltire il centrocampo.

