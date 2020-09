Ex Milan, Rodriguez infortunato: a rischio per la prima

Il Milan ha ceduto Ricardo Rodriguez al Torino in questa sessione di mercato. Lo svizzero accusa però dei problemi e la sua presenza nella prima gara di campionato contro la Fiorentina è a rischio.

Ricardo Rodriguez è stato acquistato dal Milan nel 2017, sborsando circa 18 milioni di euro al Wolfsburg. L’avventura rossonera non è stata però all’altezza delle aspettative, infatti lo svizzero è stato ceduto prima in prestito al PSV lo scorso gennaio, poi al Torino in questa sessione di mercato.

Rodriguez ritrova così Marco Giampaolo, dopo aver condiviso per pochi mesi l’esperienza a Milanello. Il tecnico granata dovrà però probabilmente fare a meno del terzino nella prima gara di campionato, che vedrà il Torino fronteggiare la Fiorentina. Lo svizzero accusa un problema agli adduttori della coscia destra, dopo un evento traumatico. Per vedere Rodriguez esordire ufficialmente con i granata si dovrà attendere presumibilmente la seconda uscita.

