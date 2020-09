Ex Milan, Biglia: domani visite mediche in Turchia

Lucas Biglia ha lasciato il Milan al termine della scorsa stagione. L’argentino sembrava a un passo dal Torino, invece si accaserà al Karagumruk, club della prima divisione turca.

Nuova avventura per Lucas Biglia. Il centrocampista argentino non giocherà con il Torino, club che si era interessato fortemente all’ex rossonero, ma si accaserà presto al Karagumruk, club della prima divisione turca dove gioca anche Emiliano Viviano. Secondo quanto riporta Nicolò Schira su Twitter, Biglia si troverà domani in Turchia, dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al Karagumruk fino al 2022.

I tentennamenti del Torino, poco convinto del giocatore, hanno spinto Biglia ad accettare una meta diversa dall’Italia e lasciare il nostro campionato. Biglia era arrivato alla Lazio nel 2013 e lascia il nostro Paese dopo 7 anni. Un’ esperienza con molte luci in biancoceleste e molte ombre al Milan.

