Sportmediaset – Milenkovic e Chiesa, la Fiorentina spara alto

Richieste altissime della Fiorentina per Milenkovic e Chiesa, due obiettivi del Milan per questo Calciomercato. Ecco le ultime news.

Il Milan è molto attivo sul Calciomercato. Stamattina si è parlato ancora di Federico Chiesa, il talento della Fiorentina che potrebbe presto cambiare aria. I rossoneri sono interessati da tempi non sospetti: Paolo Maldini e Frederic Massara ci pensano, ma il problema è la posizione dei viola. E lo stesso discorso è applicabile ad un altro obiettivo del Milan in casa Fiorentina: il difensore Nikola Milenkovic, molto apprezzato da Stefano Pioli.

Sportmediaset ha fatto il punto sul mercato del Milan. Nuove conferme sull’interesse dei rossoneri per Milenkovic, ma Rocco Commisso vuole 40 milioni di euro e non è intenzionato a fare passi indietro. Da scartare l’ipotesi di uno scambio con Lucas Paquetà: la viola vuole solo cash, e basta.

C’è invece apertura della Fiorentina per Chiesa, ma ancora senza nessuno sconto: il prezzo del talento italiano è di 60 milioni, non un euro in meno. Una posizione molto forte quella di Commisso e il suo staff: il contratto è in scadenza nel 2022 quindi c’è ancora margine per imporre le proprie volontà. Impossibile a queste cifre arrivare ad un accordo.

