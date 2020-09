Calciomercato Milan, Maldini non molla Dumfries

Il Milan continua a seguire due terzini per sostituire un’eventuale partenza di uno fra Conti e Calabria. Le ultime news di Calciomercato.

Davide Calabria è stato uno dei più brillanti in questo ritiro pre-campionato. Il suo futuro però è ancora tutto da definire: non è sul mercato, ma il Milan è disposto ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta. Stesso discorso per Andrea Conti, l’altro terzino destro in rosa: anche lui potrebbe partire, se arrivasse una proposta allettante.

Pierre Kalulu è un ottimo prospetto e lo ha dimostrato, ma resta un’alternativa e probabilmente sarà utilizzato dalla Primavera. Se uno fra Calabria e Conti andrà via, serve per forza un nuovo terzino. Paolo Maldini e Frederic Massara, scrive Tuttosport, hanno in mente i soliti due nomi: Denzel Dumfries del PSV Eindhoven e Serge Aurier del Tottenham.

Il primo è il profilo che più piace in via Aldo Rossi, e per ovvi motivi: è molto giovane, ha qualità importanti e in prospettiva promette davvero molto bene. L’altro, invece, è il classico “usato sicuro”: è un calciatore di esperienza e qualità, da prestazioni assicurate, anche se in questi ultimi anni non ha di certo brillato.

Tutto però dipende dal futuro di Calabria e Conti, come abbiamo già spiegato. Se restano entrambi, allora è probabile che il Milan resterà così. Per adesso non sono arrivate offerte concrete e importanti per i due rossoneri. Più tempo passa, più è difficile arrivare ad acquistare uno fra Dumfries e Aurier.

