Rinnovo Donnarumma, la trattativa non è iniziata. Milan sereno

Non c’è ancora una trattativa fra il Milan e Raiola per il rinnovo di Donnarumma. I rossoneri sono ottimisti. Le ultime news.

Non è ancora iniziata la trattativa per il rinnovo di Donnarumma, scrive Fabrizio Romano su Calciomercato.com. E il motivo è semplice: il Milan e Raiola hanno deciso di dare priorità a Ibrahimovic e al mercato, per poi cominciare a parlare seriamente del portiere solo più tardi.

Non ci sarebbero particolare ansie, quindi. Il Milan è convinto che Gigio rinnoverà senza problemi: insieme hanno avviato un percorso di crescita e c’è la volontà di entrambe le parti di proseguirlo. C’è ottimismo, e molto presto ci sarà anche una trattativa vera e propria.

Si parte chiaramente dai 6,5 milioni percepiti attualmente da Donnarumma: Raiola punta a salire a cifre più alte, e il Milan sembra disposto ad accogliere le richieste. Al momento, però, non c’è una domanda, né un’offerta: la trattativa non è ancora iniziata.

Nell’ultima settimana si è parlato di una richiesta shock di 10 milioni di euro da parte di Raiola, smentita però da più fonti. Lo stesso Fabrizio Romano esclude questa indiscrezione. Il procuratore non ha fatto alcuna proposta, e nemmeno il Milan. Donnarumma è sereno e ha voglia di rimanere: su questo non abbiamo mai avuto dubbi.

