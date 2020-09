Calciomercato Milan, Krunic in uscita: il Friburgo vuole chiudere

Rade Krunic si appresta a lasciare il Milan. Il centrocampista è finito nel mirino del Friburgo, intenzionato a chiudere. Ecco l’offerta sul tavolo

Durerà solo una stagione l’avventura al Milan di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, arrivato la scorsa estate dall’Empoli, ha già le valigie in mano ed è pronto a salutare i compagni. Sul tavolo, come detto nei giorni scorsi, c’è l’offerta del Friburgo di 8 milioni di euro.

I tedeschi hanno liquidità ma bisogna far presto: come riporta Tuttosport, i rossoneri hanno messo in pausa la trattativa così da avere Krunic a disposizione per l’Europa League. L’attesa però potrebbe spingere il Friburgo a guardarsi altrove. Se i tedeschi dovessero defilarsi si farebbe sotto il Torino di Marco Giampaolo, che ammira il centrocampista.

