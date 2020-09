Milan, ecco i soldi per Milenkovic

Il Milan guarda in casa Fiorentina per rafforzare il pacchetto arretrato. E’ Milenkovic il primo nome. Servono delle cessioni per finanziare il colpo

Non è certo un segreto, Nikola Milenkovic è il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per rafforzare il pacchetto arretrato. Un’ulteriore conferma arriva dal Corriere dello Sport. I rossoneri, al momento, però, hanno effettuato solamente dei sondaggio, anche perché serve cash fresco per provare a convincere Rocco Commisso a cedere il difensore.

A lavoro per portare Milenkovic a Milano c’è l’agente Ramadani, che Maldini e Massara hanno incontrato più volte anche per Ante Rebic.

I soldi per Milenkovic, arriveranno dalla cessione di Paqueta. Sul brasiliano c’è l’interesse concreto del Lione ma attenzione alla pista spagnola. Andranno via anche Duarte e Musacchio ma è difficile aspettarsi grossi ricavi. Pioli vuole il serbo, che conosce bene, per completare un reparto che necessita di un titolare da affiancare a Kjaer-Romagnoli.

