Ex Milan – Biglia in Turchia: ufficiale il trasferimento

Lucas Biglia ha firmato con il Fatih Karagümrük SK, giocherà in Turchia dopo essere rimasto svincolato al termine del contratto con il Milan.

Alla fine Lucas Biglia non ha proseguito la sua carriera in Italia. Dopo le stagioni alla Lazio e al Milan, ha deciso di dire addio alla Serie A per approdare in Turchia.

È ufficiale il suo trasferimento al Fatih Karagümrük SK, società neo promossa in Super Lig. L’esperto centrocampista argentino ha firmato un contratto di due anni. In squadra troverà tre compagni che hanno militato in Serie A: Emiliano Viviano, Ervin Zukanovic e Cristobal Jorquera.

A Biglia si erano interessati anche altri club, ma alla fine ha scelto di optare per un’esperienza in Turchia. Probabilmente il Fatih Karagümrük SK gli ha fatto l’offerta contrattuale migliore. L’ex centrocampista di Lazio e Milan non voleva tornare in Argentina, nonostante i sondaggi dell’Independiente che voleva riportarlo ad Avellaneda dopo l’esperienza della stagione 2005/2006

Il Fatih Karagümrük SK ha pubblicato un video sui propri profili social per annunciare l’arrivo di Biglia a parametro zero. Un rinforzo che porta esperienza e qualità ad una squadra neo promossa che dovrà guadagnarsi la permanenza in Super Lig.

