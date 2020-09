Milan, Pezzella l’alternativa a Milenkovic

Il Milan guarda in casa Fiorentina per rafforzare la squadra. Oltre a Chiesa e Milenkovic, i rossoneri guardano con interesse anche a Pezzella

E’ caldo l’asse tra il Milan e la Fiorentina. In mattinata vi abbiamo parlato dei possibili affari per Milenkovic e Federico Chiesa ma non sono gli unici giocatori che interessano ai rossoneri. Il Diavolo sta monitorando da tempo la situazione legata a German Pezzella. L’esperto difensore argentino, come i compagni, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Anche in questo caso non c’è intesa per un rinnovo.

Il Milan ha bisogno di un centrale titolare, da affiancare a Kjaer e Romagnoli. Il nome in cima alla lista dei desideri, come più volte detto, è quello di Milenkovic, di 6 anni più piccolo di Pezzella.

Il classe 1991 è certamente più facile da raggiungere, avendo un prezzo decisamente più basso. I contatti continuano ad essere vivi e secondo il Corriere della Sera il Milan potrebbe decidere di virare sull’argentino viste le difficoltà ad arrivare al serbo.

