Romagnoli ancora out per infortunio: quando potrebbe rientrare

Alessio Romagnoli necessita di ancora un po’ di tempo per recuperare dal suo infortunio. Il capitano del Milan potrebbe rientrare verso la fine del mese.

Il Milan ha qualche problema in difesa e, non a caso, la dirigenza lavora per acquistare un nuovo centrale. Stefano Pioli deve fare i conti con gli infortuni di Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli, oltre alla scarsa affidabilità di Leo Duarte.

A proposito di Romagnoli, sembra che il capitano rossonero possa rientrare verso fine mese. Il Corriere dello Sport scrive che potrebbe esserci un recupero per Crotone-Milan, seconda partita del campionato di Serie A 2020/2021 che si disputerà il 27 settembre.

L’ex difensore della Roma salterà sicuramente i match contro Shamrock Rovers e Bologna, oltre all’eventuale secondo impegno dei preliminari di Europa League in calendario il 24 settembre. Pioli comunque spera di averlo a disposizione quanto prima per blindare la retroguardia.

Adesso saranno Simon Kjaer e Matteo Gabbia i titolari. Se l’esperto danese ha già dato prova di affidabilità durante la scorsa stagione, invece il giovane italiano deve dare conferma delle buone cose fatte vedere nelle ultime partite di campionato.

