Stadio Milan-Inter, Sala: “Aspetto il progetto rivisto”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, torna a esprimersi sul tema del progetto stadio di Milan e Inter. Non ci sono particolari novità in questo momento.

Milan e Inter in questi mesi hanno fatto grandi passi avanti verso la realizzazione del progetto stadio. L’iter è tutt’altro che concluso, servirà ancora del tempo, ma con il Comune di Milano ci sono stati progressi importanti.

Trovare l’accordo sul futuro del Giuseppe Meazza e sulle volumetrie dell’area commerciale che sorgerà attorno al nuovo impianto sportivo non era facile. I club hanno dovuto fare delle rinunce rispetto ai piani iniziali, però era difficile fare altrimenti.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sull’argomento si è così espresso a margine dell’intitolazione dei Giardini di viale Giovanni da Cermenate a Paolo Scrofani: “Adesso stiamo ancora attendendo il progetto rivisto di Milan e Inter, per cui non ne vorrei parlare più finché non avremo il progetto. Da esso capiremo quanto percorso hanno fatto ancora per venire incontro alle nostre indicazioni”.

Il primo cittadino della città lombarda aspetta che le due società mettano sul tavolo dell’amministrazione comunale i nuovi progetti rivisti, con le modifiche effettuate dopo gli ultimi dialoghi positivi avvenuti tra le parti. Gli studi Populous e Sportium sono al lavoro per ultimare i disegni.

