BBC – Bale, l’agente rivela: “Trattiamo con il Tottenham”

Gareth Bale è un sogno destinato a rimanere tale per il Milan. L’agente ha rivelato che sta trattando il ritorno del gallese al Tottenham.

Il sogno Gareth Bale è destinato a svanire per il Milan. L’agente del gallese è stato intervistato da BBC Sports e ha rivelato che sono in trattative per il ritorno al Tottenham. “Gareth ama gli Spurs ed è lì che vuole tornare. Siamo in trattative”. Dichiarazioni che spengono ogni voce circa un trasferimento di Bale in Italia. Un’operazione già complicata che sta diventando ora impossibile definitivamente.

Bale si è trasferito dal Tottenham al Real Madrid nel 2013 per 90 milioni di euro, contribuendo alla vittoria di quattro Champions League. Il gallese dovrà ora ridursi sensibilmente l’ingaggio da 15 milioni che percepisce con i Blancos per poter tornare nel club che l’ha lanciato nel grande calcio. Il Milan dovrà continuare ad ammirarlo in Premier League con gli Spurs.

