Calciomercato Milan, Chiesa colpo last-minute?

Le ultime news di Calciomercato Milan. Chiesa resta un sogno e potrebbe esserci un ultimo assalto alla fine della sessione.

Non c’è una trattativa al momento fra il Milan e la Fiorentina per Federico Chiesa. Paolo Maldini, di recente, ha speso belle parole per il talento della viola, ma ha smentito qualsiasi tipo di colloquio fra le parti. Lo ha detto anche Daniele Pradè, il direttore sportivo del club toscano.

Intanto però alcuni quotidiani continuano a spingere per questo possibile affare entro la fine del Calciomercato. Infatti, spiega il Corriere della Sera, Chiesa al Milan potrebbe essere il colpo di fine mercato. Arrivano conferme sul fatto che al momento non ci sia una trattativa, ma l’interesse c’è, e potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di questa sessione.

Chiesa non è ancora convinto di rimanere alla Fiorentina, il prezzo fissato dai viola è altissimo: 60 milioni. Prezzo impossibile per il Milan, che ha altre priorità (un altro centrocampista e un difensore centrale). Nelle prossime settimane però il calciatore potrebbe rompere definitivamente con la sua società e chiedere la cessione; a quel punto la Fiorentina potrebbe abbassare le richieste, anche se Commisso è convinto di poter continuare a fare muro.

