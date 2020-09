Milan, si punta su Colombo: niente prestito

Sarà Lorenzo Colombo il vice Ibrahimovic. Il giovane attaccante si sta guadagnando la conferma a suon di gol. Niente prestito per lui

Lorenzo Colombo è certamente una delle sorprese più piacevoli di questo inizio di stagione, fatto di amichevoli. Il giovane attaccante classe 2002 si è messo in luce con un super gol contro il Monza, a San Siro, e trovando la via della rete anche contro Vicenza e Brescia.

Il centravanti si sta così guadagnando la conferma in prima squadra, nel ruolo di vice Ibrahimovic. Con le assenze di Rafael Leao, per infortunio, e Ante Rebic, per squalifica, potrebbe trovare spazio, a partita in corso, nel match di Europa League, contro lo Shamrock Rovers.

Il futuro di Colombo è comunque scritto e sarà ancora al Milan. I rossoneri – come rivelato da Calciomercato.com – a gennaio hanno rifiutato la richiesta di prestito da parte del Pescara: il giovane centravanti deve crescere e deve farlo al fianco di Zlatan Ibrahimovic.

