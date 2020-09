Calciomercato Milan, Serginho in sede: svolta Duarte

Serginho è arrivato a Casa Milan per un incontro con la dirigenza rossonera. Sul tavolo della discussione è finito Duarte. Ecco l’esito del summit

Stagione complicata per Leo Duarte. Il difensore brasiliano, arrivato lo scorso anno, è stato tormentato dai tanti infortuni, che non gli hanno permesso di esprimere le sue qualità. Tra gli artefici del suo arrivo, lo scorso anno, c’è il connazionale Serginho.

L’ex terzino rossonero quest’oggi – come riporta Gianlucadimarzio.com – è stato a Casa Milan per fare il punto della situazione con la dirigenza. Il calciatore, si legge, non viene considerato in uscita. La volontà di Duarte è quella di cercare di riuscire a mostrare il proprio valore.

Un incontro dunque che è servito a rinnovare la fiducia di proseguire insieme, con la speranza che la stagione che sta per iniziare sia più fortunata di quella passata.

LEGGI ANCHE: LE SCELTE DI PIOLI PER DUBLINO