Roma, due colpi in difesa | Milan, occasione Smalling

La Roma sta chiudendo due colpi in difesa, e fra questi non c’è Smalling. Potrebbe essere un’occasione per il Milan.

La Roma sta chiudendo due colpi in difesa: Marash Kumbulla e Armando Izzo. Fonseca ha chiesto rinforzi per sistemare la retroguardia e questi sono due nomi importanti. I giallorossi non hanno ancora mollato la pista Chris Smalling, tornato al Manchester United dopo un anno di prestito nella capitale. La società però si è fiondata su queste due operazioni e potrebbe decidere di tirarsi indietro nella corsa all’inglese.

Il Milan, come sappiamo, è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Al momento Kjaer e Romagnoli sono i titolari, Musacchio e Duarte non rientrano nel progetto e dovrebbero partire. Serve quindi un ricambio e Smalling, già cercato dai rossoneri in passato, potrebbe essere un buona soluzione. Lo United infatti chiede poco più di 10 milioni per la cessione, ma potrebbe aprire anche ad altre soluzioni come il prestito, secco o con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, la Roma molla Smalling?

Il difensore inglese ha avuto un ottimo impatto con la nostra Serie A. Infatti per lungo tempo è stato uno dei migliori difensori centrali del campionato, ma ha avuto anche momenti negativi. Comunque è stato un anno importante e di adattamento, per questo il suo nome è ancor più intrigante per il Calciomercato. Non è un caso se anche Antonio Conte ci stava pensando per la sua Inter.

Per ora non ci sono notizie sul Milan, ma potrebbe essere un’idea. Maldini prenderà sicuramente un difensore: l’unica cosa di Smalling che non convince è l’età e forse lo stipendio. Elliott Management ha già fatto uno strappo alla regola con Kjaer. Vedremo su chi ricadrà la scelta dei rossoneri.

