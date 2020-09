Milan, Tsadjout torna in Italia

Frank Tsadjout può tornare a giocare in Italia. L’attaccante di proprietà del Milan, in prestito allo Charleroi, è finito nel mirino del Cittadella, che milita in Serie B

Frank Tsadjout potrebbe far presto ritorno in Italia. L’attaccante di proprietà del Milan è attualmente in prestito allo Charleroi. Il calciatore era volato in Belgio lo scorso anno e i due club hanno trovato l’accordo per il rinnovo qualche settimane fa.

L’ex giocatore della Primavera rossonera, come detto, però, potrebbe giocare nel nostro paese: come riporta TMW, infatti, Tsadjout sarebbe finito nel mirino del Cittadella. La squadra di Serie B avrebbe scelto il giovane di proprietà del Milan per sostituire Diaw.

