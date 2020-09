Milan, la lista definitiva per l’UEFA: presenti gli acquisti

Ecco la lista presentata dal Milan alla UEFA per i preliminari di Europa League. Presenti anche gli ultimi arrivati.

Il Milan oggi ha aggiornato la lista da presentare all’UEFA per la partecipazione ai turni preliminari di Europa League, che scatteranno dopomani.

Per la sfida allo Shamrock Rovers e, si spera, anche per quelle successive, il tecnico Stefano Pioli ha presentato una lista di ben 36 giocatori, compresi i giovani aggregati dalla Primavera rossonera.

Presenti anche gli ultimi arrivati in casa Milan: Tatarusanu, Tonali e Brahim Diaz sono già a disposizione per la trasferta in Irlanda.

Portieri: Tatarusanu, A.Donnarumma, G.Donnarumma

Difensori: Calabria, Romagnoli, Conti, Theo Hernandez, Musacchio, Kjaer, Duarte, Gabbia, Kalulu, Stanga, Laxalt, Oddi

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Tonali, Calhanoglu, Brahim Diaz, Pobega, Krunic, Paquetà, Saelemaekers, Kessie, Mionic, Olzer, Capone, Frigerio, Brambilla

Attaccanti: Ibrahimovic, Rebic, Leao, Maldini, Colombo, Tonin

