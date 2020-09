Calciomercato Milan, “Assalto per Milenkovic serio”

Il nome di Nikola Milenkovic è in cima alla lista della spesa del Milan. Il giornalista Luca Calamai non ha dubbi: “Assalto dei rossoneri serio”

Nikola Milenkovic è un obiettivo del Milan. Il nome del serbo è in cima alla lista dei desideri per rafforzare il pacchetto difensivo. L’affare, come raccontato stamani, potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 30/32 milioni di euro con bonus.

Il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe, infatti, spingere la Fiorentina ad abbassare le proprie pretese (la richiesta è di 40 milioni). Il giornalista Luca Calamai, sul proprio profilo Twitter, conferma la notizia: “L’assalto del Milan per Milenkovic è serio. La Fiorentina sta pensando al romanista Fazio“.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa andrà veramente in porto.

