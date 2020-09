Calciomercato Milan, Tsadjout torna in Italia: prestito in Serie B

È fatta per il passaggio di Frank Tsadjout al Cittadella. L’attaccante nato a Perugia passa in prestito dal Milan al club veneto.

Frank Tsadjout torna al Milan dal prestito al Charleroi e si trasferisce immediatamente al Cittadella. Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, il club rossonero ha trovato l’accordo con la società veneta per il prestito dell’attaccante ventunenne e domani firmerà il suo nuovo contratto.

Un’occasione per Tsadjout di cimentarsi con il durissimo campionato di Serie B e mostrare tutte le sue qualità. L’attaccante era stato confermato dal Charleroi in prestito anche per questa stagione, dopo che aveva militato con la squadra belga anche nello scorso campionato. La chiamata del Cittadella ha cambiato i piani, considerato soprattutto lo scarso impiego del giocatore.

Il Milan ha preferito non cedere definitivamente il cartellino per continuare a osservare la crescita e sperare di avere in casa un nuovo gioiello.

