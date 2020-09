Milan, Donnarumma capitano a Dublino

Gigio Donnarumma indosserà la fascia di capitano alla prima uscita stagionale del Milan. Saranno 204 le presenze ufficiali con la maglia rossonera

Le voci sul rinnovo di contratto non lo stanno disturbando, Gigio Donnarumma domani sera a Dublino sarà regolarmente al suo posto, a difendere i pali della porta del Milan.

Il portierone classe 1999 scenderà in campo per la 204esima volta con la maglia rossonera. Con l’assenza di capitan Alessio Romagnoli, sarà l’estremo difensore italiano ad indossare la fascia al braccio nel match contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers, valevole per il secondo turno preliminare di Europa League.

