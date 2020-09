Calciomercato Milan, Paquetà al Lione: trattativa confermata

Paquetà è più vicino al Lione. Iniziata la trattativa fra il club francese e il Milan. Le ultime news di Calciomercato.

Lucas Paquetà non è stato convocato da Stefano Pioli per la partita di domani contro la Shamrock Rovers. Scelta tecnica è il motivo. Ma, a quanto pare, c’entra il Calciomercato. Come scrive il collega Daniele Longo su Twitter, l’interesse del Lione per il talento brasiliano si è trasformato in una vera e propria trattativa.

Confermate quindi le indiscrezioni delle scorse settimane. Nonostante le smentite di Aulas, il presidente del Lione, il club francese fa sul serio. Paquetà sarebbe un pallino di Juninho, attuale direttore sportivo della società.

Adesso, chiarisce Longo, bisogna trovare la giusta formula per la cessione di Paquetà. Il Milan vorrebbe incassare almeno 20-25 milioni e a titolo definitivo. Vedremo se il Lione punterà a prenderlo con questa operazione se proverà a chiedere un prestito con diritto di riscatto. Una cosa è sicura: Lucas ha aperto totalmente alla pista francese e la trattativa è in corso.

