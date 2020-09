Ibrahimovic, presenza europea numero 17 con il Milan

Ibrahimovic torna in campo europeo con la maglia del Milan. Lo svedese guiderà l’attacco rossonero stasera contro lo Shamrock.

Ibra c’è! L’attaccante svedese sarà titolare questa sera contro lo Shamrock Rovers, guidando così il Milan a caccia della qualificazione al terzo turno preliminare di Europa League.

Per Ibrahimovic si tratterà della 17.a presenza europea in carriera con la maglia rossonera. Finora il campione di Malmö ha disputato sedici gare, tutte in Champions League, nelle fila del Milan.

L’ultima apparizione di Ibra in Europa con i rossoneri risale al 3 aprile 2012, quando il Milan fu eliminato dai quarti di Champions perdendo 3-1 sul campo del Barcellona.

LEGGI ANCHE -> LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SHAMROCK-MILAN