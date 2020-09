Milan, il baby Stanga rinnova fino al 2023

Rinnovo contrattuale per il giovanissimo difensore del Milan Stanga, visto all’opera contro il Vicenza al centro della difesa.

Ufficiale un altro rinnovo di contratto ‘baby’ per il Milan. Il giovane difensore rossonero Luca Stanga ha firmato pochi giorni fa il prolungamento fino al 30 giugno 2023.

Lo ha annunciato lo stesso Stanga sul suo profilo Instagram, commentando l’avvenimento come un grande traguardo per la sua futura carriera: “Cresciuto con questi colori. Grazie Milan”.

Stanga si è messo in mostra in Milan-Vicenza 5-1, amichevole giocata dai rossoneri lo scorso sabato a Milanello, in cui ha giocato al centro della difesa accanto a Gabbia.

