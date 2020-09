CorSera – Milan, rinnovo Donnarumma: la cifra per chiudere

Il Milan e Mino Raiola devono ancora approfondire la trattativa per il prolungamento di contratto di Gigio Donnarumma, ma emergono già alcuni dettagli.

Il Milan oggi è impegnato con il match del preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers, ma restano in sospeso importanti questioni extra-campo. La società sta lavorando sul calciomercato e dovrà anche risolvere alcuni rinnovi di contratto.

Se il prolungamento di Hakan Calhanoglu è probabilmente meno complicato, invece quello di Gianluigi Donnarumma richiederà più tempo. Le trattative con Mino Raiola non sono mai semplici e lo abbiamo visto in più occasioni, l’ultima è stata quella riguardante il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.

Oggi il Corriere della Sera scrive che dei contatti tra il Milan e l’agente ci sono già stati, però le negoziazioni entreranno nel vivo più avanti in autunno. Si può chiudere a 7-8 milioni di euro, dunque con un aumento rispetto all’attuale ingaggio da 6 milioni. Da ricordare che il contratto di Donnarumma va in scadenza a giugno 2021 e dunque la dirigenza non può rinviare troppo la questione. Comunque è trapelata la volontà di Gigio di rimanere.

