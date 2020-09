Shamrock Rovers-Milan, Saelemaekers: “Stiamo bene, seguiremo i consigli del mister”

Le parole di Alexis Saelemaekers nel pre-partita del match odierno di Europa League, con il Milan impegnato sul campo dello Shamrock.

Nell’anteprima del match ufficiale tra Shamrock Rovers e Milan, è intervenuto Alexis Saelemaekers ai microfoni dell’emittente Milan TV, a pochi minuti dalla sfida di Europa League.

Questo il commento dell’esterno belga, scelto come titolare da mister Pioli: “Il gruppo sta bene, siamo pronti e motivati a giocare questa partita e fare bene. Dobbiamo applicare in campo quello che ci ha detto il mister durante gli allenamenti di preparazione. Lo Shamrock? Una squadra molto fisica, dobbiamo reggere l’urto e giocare come sappiamo”.

