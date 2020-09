Calciomercato Milan, Iachini su Chiesa: “Spero possa restare”

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato del futuro di Federico Chiesa, mostrandosi incerto della permanenza dell’esterno viola.

Federico Chiesa è il grande obiettivo per il fronte offensivo del Milan. I rossoneri sperano di convincere la Fiorentina a cedere il giocatore per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni, ma la valutazione che ne fanno i viola è superiore. In conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha mostrato tutta la sua incertezza in merito alla permanenza di Chiesa: “Spero possa restare, anche se il mercato riserva tante sorprese. Quello che accadrà lo sanno Commisso e Chiesa”.

Iachini ha poi detto la sua sul momento dell’esterno viola: “Lo vedo concentrato in allenamento, è qui con la testa e con il cuore. Finché è qui deve lottare per tutta la gara e per il bene di tutti. Non c’è stata una volta che mi ha fatto pensare una cosa diversa”.

