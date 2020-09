Calciomercato Milan, dalla Scozia: colpo in difesa, pronto l’affondo

Il Milan continua a studiare la strategia di mercato per rinforzare la difesa. Dalla Scozia riportano di un forte interesse dei rossoneri per Kris Ajer, centrale del Celtic.

La difesa del Milan ha bisogno di rinforzi. Viste le difficoltà ad arrivare a Nikola Milenkovic, i rossoneri stanno valutando anche le alternative. Oltre a German Pezzella e Wesley Fofana del Saint Etienne, i rossoneri stanno pensando anche a Kris Ajer, difensore centrale del Celtic Glasgow. Secondo quanto riporta il quotidiano scozzese Herald and Times Sport, l’interesse del Milan per il ventiduenne è forte, anche se non è stata ancora presentata un’offerta ufficiale.

Il Milan continua il pressing per quello che è il primo obiettivo, ovvero Milenkovic, ma se dovesse continuare a trovare la porta chiusa, i rossoneri potrebbero tentare l’affondo per Ajer. Il giocatore potrebbe partire per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

