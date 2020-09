Europa League, sorteggio playoff: la potenziale avversaria del Milan

Dall’urna di Nyon è uscita la potenziale avversaria del Milan. I rossoneri, se passeranno contro il Bodo Glimt, dovranno affrontare la vincente della gara tra Besiktas e Rio Ave.

È uscita dall’urna di Nyon la potenziale avversaria del Milan nei playoff di Europa League. Se dovessere superare il Bodo Glimt, i rossoneri dovranno affrontare la vincente tra Besiktas e Rio Ave in trasferta. Il Milan giocherà contro i norvegesi giovedì prossimo, mentre, in caso di qualificazione, giocherà il 1 ottobre la gara di playoff per accedere ai gironi.

I rossoneri non dovranno sottovalutare il Bodo Glimt, giunto alla diciassettesima gara di campionato e in testa alla classifica. Nel caso in cui si qualificasse ai playoff, la gara sarebbe comunque ostica, perché la squadra di Pioli giocherà in trasferta contro avversarie di tutto rispetto.

