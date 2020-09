Nacho Fernandez gradisce il Milan: la possibile formula dell’affare

Nacho Fernandez è un difensore che il Milan valuta per questa finestra del calciomercato. Lo spagnolo può lasciare il Real Madrid e piace anche alla Roma.

Il Milan vuole prendere un nuovo difensore centrale, non è un mistero. Al centro della difesa c’è qualche problema numerico e non solo. Attualmente Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio sono out per infortunio.

Stefano Pioli a disposizione ha Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Leo Duarte. Ma se il danese rappresenta una garanzia, invece gli altri due per diversi motivi non sono ritenuti completamente affidabili. In particolare il brasiliano, che potrebbe lasciare Milanello in questa sessione di mercato. Ha delle richieste in Brasile.

Tra le opzioni prese in considerazione del Milan per migliorare la retroguardia c’è anche Nacho Fernandez, in uscita dal Real Madrid. Stando a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.it, il 30enne madrileno è nel mirino anche della Roma e gradisce l’Italia come destinazione. Può lasciare la Spagna anche con la formula del prestito.

Nacho Fernandez in questi anni al Real Madrid ha accumulato molta esperienza, pur non essendo un titolare della squadra di Zinedine Zidane. Nella passata stagione i problemi fisici lo hanno condizionato. Comunque è un difensore che sa farsi apprezzare per la sua duttilità, dato che è in grado di giocare sia centrale che terzino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Bologna, Orsolini svela: “Leonardo mi voleva al Milan”