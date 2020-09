Vieri esalta Maldini: “È stato intelligente”. E punge Gazidis

Christian Vieri elogia Paolo Maldini per come sta svolgendo il suo ruolo di dirigente del Milan. Frecciatina a Ivan Gazidis. Elogi pure a Zlatan Ibrahimovic.

Christian Vieri ha un grande rapporto con Paolo Maldini, del quale è amico. Sono stati compagni di squadra in Nazionale e per alcuni mesi anche al Milan.

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex centravanti ha speso parole di elogio nei confronti dell’attuale direttore tecnico rossonero: «Maldini è bravo. Intelligente la difesa di Pioli. Fosse stato per Gazidis… Paolo è nel calcio da sempre, e sa bene che le rivoluzioni improvvise non portano da nessuna parte. Serve continuità, alla lunga paga sempre».

Vieri è anche ammirato da ciò che sta facendo Zlatan Ibrahimovic, che a quasi 39 anni è ancora un attaccante decisivo: «Conferma fondamentale per il Milan. Ancora oggi è devastante, forte, tiratissimo. E fa gol, sempre. Un fuoriclasse. Giocherà finché sentirà di essere decisivo, farà un grande campionato. E segnerà almeno 20 gol».

Infine l’ex bomber di Juventus, Atletico Madrid, Lazio, Inter e Milan ha specificato che non farà parte della trasmissione Tiki Taka sulle reti Mediaset: «Non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per vie legali».

