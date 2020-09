Falli di mano, Rizzoli: “Mai più annullati gol come quello di Ibra a Firenze”

Le nuove norme sui falli di mano in Serie A spiegate da Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri della massima serie italiana.

Cambiano nuovamente le regole sui falli di mano in Serie A. Il designatore degli arbitri italiani Nicola Rizzoli ha spiegato, con vari esempi, come si dovrà agire nella nuova stagione.

Conterà la regola dell’immediatezza del contatto con il braccio, ma non sarà annullato a priori il gol preceduto da questo tipo di contatto. Rizzoli ha fatto un riferimento diretto.

“Gol come quello di Ibrahimovic a Firenze non saranno più annullati. Conta l’immediatezza del contatto, ad esempio la rete di Veretout alla Samp è sempre irregolare. Non c’è nulla tra il tocco di Perez e il suo tiro, quello di Ibra no”.

