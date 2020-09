Shamrock, Greene: “Milan grande club, ci ha trattati con rispetto”

Il bomber degli irlandesi Aaron Greene ha usato parole di grande stima nei confronti del Milan e di Ibrahimovic per il loro comportamento.

Il Milan ed i suoi componenti confermano la nomea storica e gloriosa che gira attorno al club rossonero. Lo ha affermato Aaron Greene, centravanti dello Shamrock Rovers.

Il bomber irlandese ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Irish Sport Star, parlando con toni di stima assoluta dei rossoneri: “Nella partita precedente di coppa i finlandesi del Tampere non ci hanno rispettati, ci chiamavano merde in campo. Il Milan invece ha mostrato la sua classe dentro e fuori dal campo, ci hanno trattati con rispetto assoluto”.

Greene non poteva non spendere parole dolci per Ibrahimovic: “Dobbiamo tutti imparare dal Milan e dai suoi calciatori. Ibra è un grande, ho avuto il privilegio di scambiare la maglia con lui a fine incontro”.

