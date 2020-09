Sky – Milan-Chiesa, apertura della Fiorentina: le ultime

La Fiorentina apre alla cessione di Federico Chiesa, ma a determinate condizioni. La cifra richiesta dai viola è molto alta.

Il Milan continua il pressing su Federico Chiesa. Secondo quanto riferisce Sky Sport, nella giornata di oggi ci sarebbe stata un’apertura della Fiorentina alla cessione. I club viola continua però a chiedere una cifra molto alta che nessun club ha intenzione di spendere. Diversi club, tra cui la Juventus, hanno offerto un prestito molto oneroso con un obbligo di riscatto, ma il club gigliato vorrebbe monetizzare subito e senza contropartite tecniche. La Juventus aveva già trovato un accordo con il giocatore.

Un obiettivo complicatissimo per il Milan, che però non molla l’esterno della Fiorentina. Il fatto che il presidente viola Commisso sia ben disposto alla cessione è positivo per i rossoneri, ma le condizioni devono cambiare radicalmente affinché si arrivi a una conclusione positiva.

MIHAJLOVIC: “POSSIAMO BATTERE CHIUNQUE”