Krunic in partenza | Spuntano due offerte dalla Serie A

Il Milan è pronto a sacrificare Rade Krunic sul mercato, nonostante Pioli lo consideri ancora utile. Due proposte in arrivo per il bosniaco.

Uno dei calciatori che può lasciare il Milan entro la fine del mercato estivo è certamente Rade Krunic. Il centrocampista classe ’93 è giunto solo un anno fa dall’Empoli ma ha le valigie in mano.

Stefano Pioli lo considera in realtà ancora utile alla causa rossonera, come dimostrato contro lo Shamrock Rovers schierandolo nel secondo tempo. Ma se si vuole completare la campagna acquisti, urgerà anche sacrificare qualche elemento in uscita.

Krunic, secondo le ultime informazioni del giornalista Nicolò Schira, avrebbe ricevuto di recente due proposte, o meglio due sondaggi esplorativi. Entrambi provengono dalla nostra Serie A.

Il Parma ed il Benevento si starebbero muovendo per il calciatore bosniaco, anche se devono ancora preparare l’offerta ufficiale. Il Milan valuta 8 milioni il suo cartellino, stessa cifra spesa dai rossoneri per ingaggiarlo nell’estate 2019.

Spuntano due nuove possibili pretendenti per Rade #Krunic: il centrocampista dell’#ACMilan piace a #Benevento e #Parma. I rossoneri lo valutano €8M. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 20, 2020

