Sky – Calciomercato Milan, arriverà un nuovo difensore

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore per rinforzare la squadra. I rossoneri stanno valutando diversi profili che possano dare una mano e far crescere la retroguardia.

Il Milan ha un problema in difesa. Gli infortuni di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio hanno reso la retroguardia a corto di uomini, considerando che solo Simon Kjaer e Matteo Gabbia sono ritenuti pronti per giocarsi le carte da centrali. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la dirigenza rossonera acquisterà sicuramente un rinforzo e sta valutando diversi nomi. Maldini e Massara vorrebbero prima ottenere la qualificazione al prossimo turno di Europa League per poi fiondarsi sul profilo scelto.

In cima alle preferenze c’è sempre Nikola Milenkovic, ma la Fiorentina chiede 40 milioni: troppi. Il nome che ha preso quota nelle ultime ore è quello di Kristoffer Ajer, centrale del Celtic che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

